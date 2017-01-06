Ловрен: используем с Матипом на поле немецкий, чтобы оппоненты нас не понимали

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сообщил, что общается с камерунским партнёром по обороне Жоэлем Матипом во время матчей на немецком языке. Ловрен до начала профессиональной футбольной карьеры со своей семьёй семь лет прожил в Мюнхене, а Матип родился и начинал карьеру в Германии.
«В ситуациях на поле, когда нужно что-то быстро друг другу сказать, мы с Матипом используем немецкий язык. Например, могу крикнуть ему на немецком, когда кто-то находится близко к нему за спиной. Этот способ работает в нашей ситуации. Особенно когда происходит розыгрыш углового и нам нужно договариваться, кто какую позицию в штрафной занимает. Наши оппоненты в таких ситуациях не понимают, о чём мы говорим», — цитирует Ловрена Liverpool Echo.