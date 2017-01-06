Симеоне: хочу, чтобы «Атлетико» играл лучше — вот что меня заботит

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его команде необходимо улучшить игру в ближайших встречах.
«Я хочу, чтобы команда играла лучше — вот что меня заботит. Совершенно очевидно, что хорошая работа на тренировках приближает нас к улучшению игры в официальных матчах. В предыдущей встрече Примеры, с „Лас-Пальмасом“, мы действовали компактно и были настоящей командой. Именно этого я и жду в завтрашнем матче с „Эйбаром“.
Я всегда уважал команды, которые знают, в какой именно футбол они хотят играть. „Эйбар“ играет агрессивно, это классная команда», — цитирует Симеоне Goal.