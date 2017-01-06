Созин: хватит канючить — Витсель выбрал деньги, плевать ему на футбол. Точка!

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин выразил мнение относительно перехода полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором он будет получать около € 17 млн в год. Ранее бельгийским полузащитником интересовался «Ювентус», но финансовое предложение итальянского клуба оказалось скромнее.
«Удивительно, какая волна поддержки Витселя поднялась после его переезда в Китай. Журналисты, комментаторы, агенты уже высказались. Может, ещё астрологов, психологов и шоу Андрея Малахова подключить? Сюжет вполне подходящий для формата дешёвого ток-шоу, ведь люди уже всерьёз обсуждают, сколько бессонных ночей провёл Витсель, с кем из семьи он советовался, сколько часов длился семейный совет.
Ребята, может перестанете защищать Витселя и оправдывать его решение? Во-первых, предполагаю, что в вашей защите он нуждается в самую последнюю очередь. Во-вторых, перестаньте канючить и признайте очевидный факт: Витсель выбрал деньги, а на футбол — настоящий футбол — ему плевать.
Все эти отговорки о каком-то сложном выборе не выдерживают никакой критики. Витселю предлагали за очень хорошие деньги играть в одном из самых сильных и знаменитых клубов Европы. Но он выбрал фантастически огромные деньги и вообще без спортивной составляющей. На одной чаше весов зарплата с половину ВВП Бельгии, на другой – загубленная футбольная карьера. Я не осуждаю Витселя, но хочу, чтобы все, кто говорит на эту тему, перестали кривить душой и жонглировать понятиями. Точка!» — сказал Созин.