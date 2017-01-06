Селезнёв: мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза

Нападающий Евгений Селезнёв рассказал о своём уходе из донецкого «Шахтёра». Украинец продолжит карьеру в турецком «Карабюкспоре».
«Хочу сказать огромное спасибо президенту «Шахтёра» Ринату Ахметову за понимание. Руководство «Шахтёра» очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Паулу Фонсекой, но я никогда не позволю себе быть помехой для «Шахтёра», поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошёл мне навстречу. Это был идеальный развод.
Никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько «Шахтёр» сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что «Шахтёр» не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится», — цитирует Селезнёва Sport.ua.