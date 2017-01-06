Полузащитник киевского «Динамо» Алибеков: Новый год отмечал в Москве

Полузащитник молодёжных команд киевского «Динамо» Ахмед Алибеков рассказал, как встретил Новый год, а также признался, что уже соскучился по футболу, без которого приходится обходиться во время зимней паузы в чемпионате Украины.
«В начале отпуска полетел отдыхать с ребятами из команды: с Никитой Кравченко и Богданом Михайличенко. После этого был дома в Запорожье, а на Новый год приехал к дяде в Москву, где в кругу семьи отмечали праздник. По футболу, конечно, соскучился», — приводит слова Алибекова «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на официальное мобильное приложение клуба.