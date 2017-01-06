Моуринью: Швайнштайгер — один из вариантов, в прошлые месяцы такого не было

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что по-прежнему рассчитывает на полузащитника Бастиана Швайнштайгера.
«Бастиан может начать матч Кубка Англии с „Редингом“ с первых минут, а может остаться на скамейке. Швайнштайгер сейчас один из вариантов, а в прошлые месяцы он не был вариантом. Бастиан хочет остаться в „МЮ“, я рассматриваю его как кандидата на место в центре поля. Январь — хороший месяц для того, чтобы каждый получил свой шанс, потому что матчи идут один за другим», — цитирует Моуринью Sportsmole.