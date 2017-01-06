Клаван: я никогда не бываю доволен своей игрой

Защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван признался, что никогда не бывает доволен своей игрой.
«Я никогда не бываю доволен своей игрой, потому что всегда хочу большего. Так всегда было, на протяжении всей моей карьеры, — это и продолжает подталкивать меня вперёд. После каждой игры можно найти множество деталей, которые нужно улучшить. Затем я делаю упор на эти компоненты на ближайших тренировках, работаю над ними. Всегда приятно двигаться вперёд», — цитирует 31-летнего Клавана официальный сайт «Ливерпуля».