Дайер: приятно прервать победную серию «Челси»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ. «Шпоры» прервали серию синих из 13 побед.
«Эта игра имела для нас огромное значение по многим различным причинам, в том числе и историческим. Было приятно прервать победную серию „Челси“. Но у нас есть и более важные задачи. Надеюсь, мы сумеем использовать этот импульс и развить успех», — сказал Дайер в интервью Sky Sports News.
«Тоттенхэм» (42 очка) занимает третье место в АПЛ, «Челси» (49) возглавляет таблицу.