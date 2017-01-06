Юмтити: чувствую, что полностью адаптировался в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити рассказал о своей адаптации в каталонской команде. Француз перебрался в Испанию из «Лиона» летом 2016 года.
«Переход в „Барселону“ — это воплощение мечты для меня. Подписание контракта с клубом прямо на „Камп Ноу“ стало одним из лучших моментов в моей жизни. Мне очень нравится город, здесь отличный климат и очень милые люди. Чувствую, что полностью адаптировался в команде. „Барселона“ — лучший клуб мира, в котором играют лучшие игроки», — сказал Юмтити в интервью официальному сайту сине-гранатовых.