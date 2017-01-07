«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Калиничу € 12 млн в год

Стали известны некоторые финансовые детали возможного перехода форварда «Фиорентины» Николы Калинича в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации La Gazzetta dello Sport, китайский клуб готов платить хорвату € 12 млн в год — это почти в 10 раз больше его нынешнего оклада в Италии.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» договорилась с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» о продаже игрока за € 45 млн. Флорентийский клуб приобрёл Калинича летом 2015 года у «Днепра» за € 5,5 млн. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до лета 2019 года.