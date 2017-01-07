Маццарри: я — главный поклонник игроков «Уотфорда»

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии с «Бёртон Альбион» (7 января) рассказал о проблемах со здоровьем у некоторых игроков.
«Я — главный поклонник моих игроков и всегда буду заботиться о них. Не хотел бы говорить слишком много о травмах, потому что игроки, которые выйдут на поле, готовы показать себя и биться за клуб. Я не хочу, чтобы это рассматривалось как оправдание какого-либо результата.
У некоторых игроков действительно есть кое-какие проблемы. Я не уверен, вирус ли это или что-то ещё», — цитирует Маццарри Sky Sports.