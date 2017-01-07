Хьюз: Кркич немного расстроен, но я на него рассчитываю

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз сообщил, что продолжает рассчитывать на форварда Бояна Кркича.
«Он немного расстроен, потому что попадает в стартовый состав не так часто, как хотел бы. Но я общался со своими помощниками по поводу Кубка африканских наций — сразу три игрока атакующего плана покинут команду почти на месяц. У Бояна будет больше шансов проявить себя, я на него рассчитываю», — цитирует Хьюза Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ 26-летний Кркич провел девять матчей (пять — с первых минут) и забил три гола (два — с пенальти).