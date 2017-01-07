Сарри: матчи «Наполи» с «Реалом» — не то, о чём я сейчас думаю

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 19-го тура Серии А с «Сампдорией». По словам наставника, он не думает об играх 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а полностью сосредоточен на предстоящей встрече.
«Мы потеряли много очков на выезде, но это именно тот психологический барьер, который мы стараемся преодолеть. „Сампдория“ — это квалифицированная команда, которая представляет реальную угрозу. Она хороша в защите и опасна в нападении.
Матчи с „Реалом“ — не то, о чём я сейчас думаю. На данный момент в нашем сознании есть только „Сампдория“», — приводит слова Сарри Football Italia.
Матч «Наполи» — «Сампдория» состоится 7 января в Неаполе, начало — в 22:45 мск. Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» пройдёт в Мадриде 15 февраля.