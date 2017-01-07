Гвардиола: надеюсь, что победа над «Вест Хэмом» поможет «МС» поверить в себя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Вест Хэм Юнайтед» (5:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
«Победа на выезде всегда очень важна. Нам было непросто, но я надеюсь, что этот результат поможет моим игрокам поверить в себя. Они должны осознать, что достаточно хороши, чтобы сражаться с любым противником.
В этом матче у нас получалось контролировать мяч гораздо лучше, чем в последних играх. Сегодня мы значительно прибавили в этом плане. Мы создали много моментов и практически не дали шансов сопернику», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».