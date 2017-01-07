Билич: пенальти стал переломным моментом в матче «Вест Хэма» и «Ман Сити»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич считает, что ключевую роль в поражении его команды от «Манчестер Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:5) сыграл пенальти, реализованный Яя Туре на 33-й минуте. Этот гол стал первым во встрече
«Пенальти стал переломным моментом. До него мы выглядели хорошо. Затем у нас был хороший шанс сравнять счёт, но мы им не воспользовались, а вместо этого стали совершать ошибки. Счёт довольно быстро вырос до 3:0, и игра на этом закончилась. Это очень плохой день для нас, мы были недостаточно хороши», — приводит слова Билича BBC.