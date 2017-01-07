Эмери: «ПСЖ» нужен ещё один нападающий

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что парижский клуб находится в поисках нападающего, несмотря на приобретение Юлиана Дракслера у «Вольфсбурга».
«Очень трудно найти игроков, которые могут внести в команду существенные изменения. Мы очень рады, что смогли подписать Дракслера, но нам нужен ещё один нападающий», — приводит слова Эмери Сalciomercato.
По неофициальным данным, сумма трансфера Дракслера составила € 42 млн. Ещё € 6 млн предусмотрены в качестве бонусов. Парижане подписали с немецким футболистом контракт до 30 июня 2021 года.