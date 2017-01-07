Моуринью: «МЮ» не был в аду в начале сезона, но и сейчас мы ещё не в раю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команда спокойно относится к длительной беспроигрышной серии. После не самого удачного старта сезона «МЮ» выдал 13-матчевую серию без поражений во всех турнирах, выиграв последние 7 встреч.
«Когда ваша победная серия длится два, три месяца с самого начала сезона, это похоже на рай. Каждый относится к тебе хорошо, все рады и счастливы. Но когда приходят плохие результаты, иногда даже начинает казаться, что это никогда не закончится. Но мы оставались спокойными. Мы не были в аду тогда, мы не в раю и сейчас», — приводит слова Моуринью Goal.