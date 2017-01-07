Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Венгер: Джака — не грязный футболист

7 января 2017, суббота. 07:16. Футбол
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выступил в защиту полузащитника команды Гранита Джаки, утверждая, что он не является грязным игроком. В нынешнем сезоне АПЛ швейцарец получил 2 жёлтые и 1 красную карточку в 14 матчах и 8 раз удалялся с поля с 2014 года.

«Посмотрев внимательно на его игру, вы поймёте, что он не является грязным футболистом. В целом я доволен тем, как он действует при обороне своих ворот. Он часто использует свою мощь, чтобы выигрывать единоборства, и может развить высокую скорость, чтобы догнать уходящий мяч. Он гораздо больше сосредоточен на обороне, чем раньше. В этом плане он заметно прибавил», — приводит слова Венгера Goal.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер Гранит Джака
Новости. Футбол
7 января 2017, суббота
07:16 Венгер: Джака — не грязный футболист
05:15 Моуринью: «МЮ» не был в аду в начале сезона, но и сейчас мы ещё не в раю
04:35 Стоунс: особенно рад, что «Манчестер Сити» сыграл с «Вест Хэмом» на ноль
03:43 Эмери: «ПСЖ» нужен ещё один нападающий
03:33 Мертенс: Роналду не пугает «Наполи»
03:24 Билич: пенальти стал переломным моментом в матче «Вест Хэма» и «Ман Сити»
02:59 «Рома» попытается заполучить Фегули уже в январе
02:48 Гвардиола: надеюсь, что победа над «Вест Хэмом» поможет «МС» поверить в себя
02:39 Сарри: матчи «Наполи» с «Реалом» — не то, о чём я сейчас думаю
02:13 «Интер» намерен избавиться от Кондогбиа и заполучить Луиса Густаво
01:25 Экс-президент «Валенсии»: Г. Невилл — худший тренер, которого я когда-либо видел
00:52 Гол Фалькао помог «Монако» пройти «Аяччо» в Кубке Франции
00:44 «Манчестер Сити» забил пять голов «Вест Хэму» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
00:36 «Эспаньол» и «Депортиво» сыграли вничью
00:31 Хьюз: Кркич немного расстроен, но я на него рассчитываю
00:25 Маццарри: я — главный поклонник игроков «Уотфорда»
00:25 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Калиничу € 12 млн в год
00:10 Агуэро вышел на чистое третье место по голам в истории «Манчестер Сити»
00:09 Экс-тренер «Суонси» Брэдли может возглавить сборную Норвегии
6 января 2017, пятница
23:48 Йоветич: надеюсь, что переход из «Интера» в «Севилью» случится
23:42 Боли: прошу вас игнорировать информацию обо мне, которая появляется в прессе
23:39 Лучший бомбардир «РБ Лейпциг» получил травму лодыжки на тренировке
23:31 Легенда «Суонси» Кёртис назначен на пост менеджера по арендованным футболистам
23:18 Юмтити: чувствую, что полностью адаптировался в «Барселоне»
23:03 Зидан: Роналду согласен с моей ротацией, никакой проблемы тут нет
22:58 Пятов: пока всё для «Шахтера» складывается хорошо
22:56 Ибрагимович: у меня необычное тело, я сравниваю себя с животным в этом плане
22:47 Пиоли: первая игра после перерыва всегда несёт в себе высокий риск
22:34 Пике может быть наказан за слова о судействе в матче с «Атлетиком»
22:30 Тайсон: намерен до конца отработать контракт с «Шахтёром»
22:29 Дайер: приятно прервать победную серию «Челси»
22:24 Клаван: я никогда не бываю доволен своей игрой
22:07 «Валенсия» арендует Дзадзу у «Ювентуса» с опцией выкупа за € 16 млн
22:07 «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы
22:04 Моуринью: Швайнштайгер — один из вариантов, в прошлые месяцы такого не было
22:03 Полузащитник киевского «Динамо» Алибеков: Новый год отмечал в Москве
22:01 Бенитес: «Ньюкасл» не хочет продавать Митровича
21:50 Бадштубер близок к переходу на правах аренды в один из английских клубов
21:45 Конте: я очень уважаю Кубок Англии, этот турнир важен в стране
21:42 Барцальи: Эвра думает только о футболе, остальное зависит от других людей
21:41 Витсель: когда я переходил в «Зенит», все говорили то же самое
21:25 «Зенит» на сборе в Дубае сыграет с китайским клубом «Чанчунь Ятай»
21:19 Селезнёв: мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза
21:19 Созин: хватит канючить — Витсель выбрал деньги, плевать ему на футбол. Точка!
21:16 Симеоне: хочу, чтобы «Атлетико» играл лучше — вот что меня заботит
Все новости RSS
Как вы относитесь к решению Акселя Витселя вместо "Ювентуса" перейти в китайский клуб?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+