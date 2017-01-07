Венгер: Джака — не грязный футболист

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выступил в защиту полузащитника команды Гранита Джаки, утверждая, что он не является грязным игроком. В нынешнем сезоне АПЛ швейцарец получил 2 жёлтые и 1 красную карточку в 14 матчах и 8 раз удалялся с поля с 2014 года.
«Посмотрев внимательно на его игру, вы поймёте, что он не является грязным футболистом. В целом я доволен тем, как он действует при обороне своих ворот. Он часто использует свою мощь, чтобы выигрывать единоборства, и может развить высокую скорость, чтобы догнать уходящий мяч. Он гораздо больше сосредоточен на обороне, чем раньше. В этом плане он заметно прибавил», — приводит слова Венгера Goal.