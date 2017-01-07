«Ювентус» готов предложить Доннарумме контракт с зарплатой € 10 млн в год

«Ювентус» готов сделать «Милану» щедрое предложение о покупке голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. «Старая синьора» готова заплатить за 17-летнего вратаря € 40 млн. Самому Доннарумме в Турине намерены предложить четырёхлетний контракт с зарплатой € 10 млн в год, сообщает Сalciomercato.
«Милан» не планирует отпускать своего таланта в стан конкурента и готовится сделать Доннарумме выгодное предложение о продлении контракта в феврале, когда голкиперу исполнится 18 лет и он получит право подписать долгосрочное соглашение. По нынешнему контракту Джанлуиджи зарабатывает € 200 тыс. за сезон, но руководство «Милана» хочет поднять эту сумму до € 3,5 млн.