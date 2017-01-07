Зидан: «Реал» ещё ничего не выиграл

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы его футболисты впадали в эйфорию и отвлекались от своих повседневных задач. Французский специалист напомнил им, что главные задачи текущего сезона надо ещё решить.
«Реал» ещё ничего не выиграл. Каждодневная работа – то, что мне нравится. Это работа, которую мы осуществляем для того, чтобы должным образом подготовиться к матчам. Следствием такой работы являются победы и рекорды. Но не это самое важное. Главное в том, чтобы мы совершенствовались с каждым днём», — цитирует Зидана Marca.