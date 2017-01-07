Симеоне: меня не беспокоит голевая «засуха» Гризманна, Гамейро и Ф. Торреса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его не беспокоит малое количество голов нападающих команды в нынешнем сезоне. Аргентинский специалист, в частности, имел в виду Антуана Гризманна, Кевина Гамейро и Фернандо Торреса.
«Меня не беспокоит голевая «засуха» Гризманна, Гамейро и Торреса. Бомбардирские качества у них в крови, и они вновь будут забивать», — приводит слова Симеоне Marca.
По итогам 16 туров Примеры Гризманн сыграл в 15 матчах, став автором шести голов и четырёх результативных передач. Торрес сыграл в 11 матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Что же касается Гамейро, то он принял участие в 16 играх, забив шесть голов и отметившись тремя результативными пасами.