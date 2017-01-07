«РБ Лейпциг» не продаст Форсберга, которым интересуется «Ливерпуль»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник исключил возможность ухода из немецкого клуба нападающего Эмиля Форсберга.
25-летний швед в текущем сезоне провёл 15 матчей в Бундеслиге, забил пять мячей и отдал восемь голевых передач.
По данным СМИ, Форсберг привлёк внимание «Ливерпуля», но «РБ Лейпциг» не намерен расставаться с одним из ключевых игроков.
«Я могу обещать вам, что Эмиль будет здесь до конца сезона в любом случае. И будем надеяться в течение длительного времени после этого тоже», — цитирует Рангника Goal.