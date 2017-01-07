Венгер: «Арсенал» собирается продлить контракты с Мертезакером и Касорлой

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что клуб планирует продлить контракты с защитником Пером Мертезакером и полузащитником Санти Касорлой.
«Продление контрактов с Мертезакером и Касорлой не зависит от их игровой формы. У нас есть опции о продлении соглашений с обоими, и, думаю, мы собираемся ими воспользоваться. Во-первых, мы нуждаемся в них как в квалифицированных игроках. А во-вторых, команде важны их ментальные качества. В команде должен быть баланс между опытными и молодыми игроками, поэтому оба важны для «Арсенала», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».