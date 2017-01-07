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«Марсель» начал переговоры с защитником «Арсенала» Дебюши

7 января 2017, суббота. 09:46. Футбол
Защитник «Арсенала» Матьё Дебюши, получивший травму в первом же матче сезона-2016/17 за лондонский клуб, в январе может перейти в «Марсель», сообщает L’Equipe.

По информации издания, французский клуб сохраняет интерес к 31-летнему футболисту, о чём сообщалось ещё в декабре, и уже начал вести с ним переговоры. Ранее Дебюши заявил, что его агенты ищут для него новый клуб, а также отметил, что не против перехода в «Марсель».

Контракт Матьё Дебюши истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне француз провёл на поле всего 16 минут.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Марсель Матьё Дебюши Возможные трансферы
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