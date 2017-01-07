«Марсель» начал переговоры с защитником «Арсенала» Дебюши

Защитник «Арсенала» Матьё Дебюши, получивший травму в первом же матче сезона-2016/17 за лондонский клуб, в январе может перейти в «Марсель», сообщает L’Equipe.
По информации издания, французский клуб сохраняет интерес к 31-летнему футболисту, о чём сообщалось ещё в декабре, и уже начал вести с ним переговоры. Ранее Дебюши заявил, что его агенты ищут для него новый клуб, а также отметил, что не против перехода в «Марсель».
Контракт Матьё Дебюши истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне француз провёл на поле всего 16 минут.