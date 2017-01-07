Гвардиола: Бадштубер — потрясающий футболист, но он игрок «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя информацию о возможном переходе из «Баварии» защитника Хольгера Бадштубера, заявил, что в данный момент конкретных кандидатов на усиление обороны «горожане» не рассматривали, но собираются это сделать в ближайшее время. Ранее издание Kicker сообщило, что 27-летний Бадштубер близок к переходу в один из английских клубов на правах аренды.
«Мы оцениваем, есть ли шанс и возможность взять одного игрока. Я знаю Хольгера, он потрясающий футболист и отличный парень, но он игрок „Баварии“. Конечно, в первую очередь мы должны говорить с ними, с ним. Сейчас никаких имён не обсуждается, потому что было много матчей. Теперь у нас есть 10 выходных до матча с „Эвертоном“, — приводит слова Гвардиолы The Daily Mail.