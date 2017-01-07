Конте: в январе всегда трудно приобрести отличных футболистов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался по поводу возможных приобретений лидера АПЛ в январское трансферное окно.
«В январе всегда трудно купить отличных игроков, потому что другие команды не хотят их продавать. Покупать только ради покупки мне не нравится. Мы не стали ближе, но у нас есть некоторые идеи по этому поводу. Мы работаем над ними», — цитирует Конте Sky Sports.
При этом итальянский специалист заявил, что «Челси» будет приобретать центрального защитника. «Я не думаю, что нам нужен ещё один центральный защитник», — заявил Конте.