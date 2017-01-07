Данни: «Спартак» набрал хорошую форму, но РФПЛ выиграет «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился мнением о шансах своей команды на победу в РФПЛ в нынешнем сезоне.
После 17 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Спартаку» пять очков.
«Зенит» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но, думаю, в этом году мы выиграем чемпионат и в следующем сезоне будет там играть. «Спартак» выиграет РФПЛ? Нет, только «Зенит». «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше. У нас лучшая команда, лучшие игроки и выше класс. А то, что мы ниже «Спартака» в турнирной таблице, – сезон не закончился, мы только начинаем», – сказал Данни в эфире программы «Детский вопрос».