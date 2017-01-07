Игроки «Авранша» выбрили ирокез тренеру после выхода в 1/16 финала Кубка Франции

Футболисты «Авранша», выступающего в третьем дивизионе чемпионата Франции, необычным образом отпраздновали домашнюю победу в матче 1/32 финала Кубка страны над «Лавалем». Хозяева поля уступали по ходу встречи 0:1, однако забили три гола во втором тайме, одержали победу со счётом 3:1 и пробились в следующую стадию турнира.
После игры в раздевалке «Авранша» игроки выбрили ирокез главному тренеру команды Дамьену Отту. Таким образом, команда отпраздновала знаменательную победу над более именитым соперником, который выступает во втором дивизионе.
Посмотреть видео из раздевалки «Авранша» после матча можно здесь.