В Германии считают, что Смолов будет стоить дортмундской «Боруссии» € 10 млн

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии». Как сообщает Bild, форвард сборной России будет стоить немецкому клубу € 10 млн.
Форвард «Боруссии» Адриан Рамос получил выгодное предложение из Китая и уже этой зимой может перейти в «Бейцзин Гоань» или «Чунцин Лифань».
Главная атакующая сила «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг в январе будет выступать за сборную Габона на Кубке африканских наций.
Как сообщал «Чемпионат» в декабре, 26-летний Смолов перейдёт в клуб из Дортмунда летом 2017 года.