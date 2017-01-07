Матч «Пескара» — «Фиорентина» был перенесён из-за снегопада

В связи с обильным снегопадом в регионе Абруццо (Италия) матч 19-го тура чемпионата Италии «Пескара» — «Фиорентина» был перенесён на неопределённый срок, сообщает Football Italia.
Встреча должна была состояться в воскресенье, 8 января, на стадионе «Адриатико», который не оборудован крышей, из-за чего поле оказалось в непригодном состоянии для проведения матча. Такое решение приняла специальная группа инспекторов. На встречу уже было продано более 10 тыс. билетов. В связи с погодными условиями футболистам «Пескары» накануне пришлось тренироваться в зале.