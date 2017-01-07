Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Конте: Батшуайи нужно доказать, что он может вписаться в философию «Челси»

7 января 2017, суббота. 14:11. Футбол
Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался относительно перспектив нападающего Миши Батшуайи, который в последний раз выходил в стартовом составе синих в матче Кубка Лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2) в октябре. 23-летний бельгиец забил за «Челси» три мяча в 15 матчах.

«Наверное, он может быть расстроен, особенно когда ты привык играть в каждом матче за «Марсель», но когда переходишь в такой сильный клуб, как «Челси», то надо бороться за место в стартовом составе. Миши трудно адаптироваться к чемпионату, потому что тут очень силовой футбол, и играть тут очень непросто. Ему только 23 года, он очень молод, он может ещё прибавить, но нашим основным нападающим является Диего Коста, и Миши трудно пробиться в состав.

Сейчас ему важно сконцентрироваться на игре, увидеть настоящее и не заглядывать далеко вперёд. Важно остаться собранным и играть хорошо, чтобы доказать, что он может вписаться в нашу философию», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Челси Антонио Конте Миши Батшуайи
Новости. Футбол
7 января 2017, суббота
14:44 Руни выйдет в стартовом составе «МЮ» в матче с «Редингом»
14:37 Лунёв: в Санкт-Петербурге кроме пробок ещё толком ничего не видел
14:29 Роналду показал новые бутсы, в которых сыграет против «Гранады»
14:11 Конте: Батшуайи нужно доказать, что он может вписаться в философию «Челси»
13:40 Матч «Пескара» — «Фиорентина» был перенесён из-за снегопада
13:33 В Германии считают, что Смолов будет стоить дортмундской «Боруссии» € 10 млн
13:22 Моуринью: в моей карьере не было много команд, которые играют, как «МЮ»
13:10 Хёнесс: «Бавария» имеет бесконечные ресурсы для усиления в случае необходимости
12:57 Таски опроверг слухи об уходе из «Спартака»
12:37 «Спартак» приостановил переход Ромуло во «Фламенго», требуя компенсации
12:35 Снейдер рассказал, на каких финансовых условиях согласился бы играть в Китае
12:15 Реми впервые за полгода сыграет в составе «Кристал Пэлас» в матче Кубка Англии
12:03 Казим-Ричардс стал игроком «Коринтианса»
11:57 Игроки «Авранша» выбрили ирокез тренеру после выхода в 1/16 финала Кубка Франции
11:40 Мело перейдёт в «Палмейрас» на правах аренды до окончания контракта с «Интером»
11:36 Лэмпард: у меня есть варианты для продолжения карьеры
11:18 Почеттино заявил, что станцует танго на поле, если «Тоттенхэм» выиграет АПЛ
11:11 Моуринью рассматривает вариант с приглашением Эвра в «МЮ» только в роли тренера
10:53 Данни: «Спартак» набрал хорошую форму, но РФПЛ выиграет «Зенит»
10:46 Конте: в январе всегда трудно приобрести отличных футболистов
10:32 В «Гамбурге» подтвердили, что бывший игрок «Барселоны» Халилович хочет уйти
10:26 Рейнгольд: в РФПЛ не должно быть сибирских и уральских команд
10:18 Дембеле: в этом сезоне «Тоттенхэм» готов выиграть АПЛ даже больше, чем в прошлом
10:01 Гвардиола: Бадштубер — потрясающий футболист, но он игрок «Баварии»
09:46 «Марсель» начал переговоры с защитником «Арсенала» Дебюши
09:34 Венгер: «Арсенал» собирается продлить контракты с Мертезакером и Касорлой
09:29 «РБ Лейпциг» не продаст Форсберга, которым интересуется «Ливерпуль»
09:16 «Эвертон» пытается приобрести защитника «Ромы» Маноласа
09:15 Моуринью подтвердил, что «МЮ» не будет приобретать защитника в январе
09:08 Симеоне: меня не беспокоит голевая «засуха» Гризманна, Гамейро и Ф. Торреса
08:50 Зидан: «Реал» ещё ничего не выиграл
08:05 «Ювентус» готов предложить Доннарумме контракт с зарплатой € 10 млн в год
07:16 Венгер: Джака — не грязный футболист
05:15 Моуринью: «МЮ» не был в аду в начале сезона, но и сейчас мы ещё не в раю
04:35 Стоунс: особенно рад, что «Манчестер Сити» сыграл с «Вест Хэмом» на ноль
03:43 Эмери: «ПСЖ» нужен ещё один нападающий
03:33 Мертенс: Роналду не пугает «Наполи»
03:24 Билич: пенальти стал переломным моментом в матче «Вест Хэма» и «Ман Сити»
02:59 «Рома» попытается заполучить Фегули уже в январе
02:48 Гвардиола: надеюсь, что победа над «Вест Хэмом» поможет «МС» поверить в себя
02:39 Сарри: матчи «Наполи» с «Реалом» — не то, о чём я сейчас думаю
02:13 «Интер» намерен избавиться от Кондогбиа и заполучить Луиса Густаво
01:25 Экс-президент «Валенсии»: Г. Невилл — худший тренер, которого я когда-либо видел
00:52 Гол Фалькао помог «Монако» пройти «Аяччо» в Кубке Франции
00:44 «Манчестер Сити» забил пять голов «Вест Хэму» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Все новости RSS
Как вы относитесь к решению Акселя Витселя вместо "Ювентуса" перейти в китайский клуб?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+