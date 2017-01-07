Конте: Батшуайи нужно доказать, что он может вписаться в философию «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался относительно перспектив нападающего Миши Батшуайи, который в последний раз выходил в стартовом составе синих в матче Кубка Лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2) в октябре. 23-летний бельгиец забил за «Челси» три мяча в 15 матчах.
«Наверное, он может быть расстроен, особенно когда ты привык играть в каждом матче за «Марсель», но когда переходишь в такой сильный клуб, как «Челси», то надо бороться за место в стартовом составе. Миши трудно адаптироваться к чемпионату, потому что тут очень силовой футбол, и играть тут очень непросто. Ему только 23 года, он очень молод, он может ещё прибавить, но нашим основным нападающим является Диего Коста, и Миши трудно пробиться в состав.
Сейчас ему важно сконцентрироваться на игре, увидеть настоящее и не заглядывать далеко вперёд. Важно остаться собранным и играть хорошо, чтобы доказать, что он может вписаться в нашу философию», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».