Руни выйдет в стартовом составе «МЮ» в матче с «Редингом»

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом». С первых минут с капитанской повязкой на поле появится нападающий Уэйн Руни, пропустивший последние матчи из-за травмы.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Смоллинг, Рохо, Блинд, Кэррик, Феллайни, Мата, Руни, Марсьяль, Рашфорд.
Запасные: Перейра, Джонс, Швайнштайгер, Мхитарян, Погба, Фосу-Менса, Ибрагимович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Рединг». Начало — в 15:30 мск.