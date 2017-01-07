Штаб Скрипченко в «Крыльях Советов» могут пополнить Саматов и Петрелли

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что тренерский штаб команды во главе с Вадимом Скрипченко могут пополнить тренер по физподготовке Олег Саматов и тренер по работе с вратарями Гаэтано Петрелли.
«Мы ведём переговоры с Саматовым и Петрелли, но говорить о том, что они точно войдут в тренерский штаб команды, пока рано. Всё решится в течение двух-трёх дней», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Саматов работал в тренерском штабе Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале» и московском «Спартаке», а Петрелли известен по работе в некоторых итальянских клубах.