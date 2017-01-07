Спаллетти: «Рома» нацелена на приобретение Фегули из «Вест Хэма»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подтвердил информацию о том, что римский клуб пытается приобрести алжирского полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Софьяна Фегули. Ранее итальянские СМИ сообщали, что речь идёт об аренде на полгода с опцией выкупа примерно за € 13 млн.
«Мы следим за ситуацией на трансферном рынке. Сейчас «Рома» нацелена на приобретение Фегули – это правда. Журналисты всё равно об этом пишут, поэтому нет никакого смысла этого скрывать. Фегули может заменить в команде Хуана Итурбе после того, как он перешёл в «Торино» на правах аренды», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Фегули перешёл в «Вест Хэм» из «Валенсии» на правах свободного агента летом 2016 года, однако к этому моменту провёл за «молотобойцев» всего 555 минут во всех турнирах.