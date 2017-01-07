Во время матча «Вест Хэм» — «МС» на поле выбежал фанат в костюме Спайдермена

Во время матча 1/32 финала Кубка Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити», который проходил в Лондоне на стадионе «Олимпийский», на поле выбежали два болельщика, один из которых был одет в костюм Спайдермена.
Инцидент произошёл в концовке встречи. Болельщики на поле изобразили момент с нарушением правил в штрафной площади, который произошёл в первом тайме и закончился назначенным пенальти в ворота хозяев. После этого стюарды задержали правонарушителей и увели их с поля.
Игра закончилась крупной победой гостей со счётом 5:0. «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии и узнает имя следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Вест Хэм» вылетел из турнира.
Посмотреть видео с выбежавшими на поле болельщиками можно здесь.