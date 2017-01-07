Агент: «Спартак» и другие клубы РФПЛ интересуются Тигиевым, но предложений нет

«Спартак» и другие клубы российской Премьер-Лиги интересуются защитником «Анжи» Георгием Тигиевым, но конкретных предложений пока не поступало, рассказал агент 21-летнего игрока Геннадий Голубин. Ранее сообщалось, что интерес к Тигиеву проявляют красно-белые.
«На данный момент конкретных предложений нет. Он остаётся игроком „Анжи“ и полетит с командой на сбор.
Вы сами видите, что Георгий привлекается в сборную и, конечно, интерес к нему проявляется. Из-за рубежа интереса нет, но в России он интересен не только „Спартаку“, но и другим клубам. Сейчас рано о чём-либо говорить, но, повторюсь, конкретных предложений пока нет.
Думаю, учитывая сложившуюся ситуацию, клуб не станет удерживать Георгия», — цитирует агента ТАСС.