«Реал» разгромил «Гранаду», забив пять голов в Мадриде

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде разгромил со счётом 5:0 «Гранаду».
На 12-й минуте «сливочные» вышли вперёд благодаря голу Иско. На 20-й минуте точным ударом отметился Карим Бензема, а семь минут спустя отличился Криштиану Роналду. На 31-й минуте Иско оформил дубль, окончательный результат этой встречи установил на 58-й минуте Карлос Касемиро.
Лидирующий в таблице Примеры «Реал» на шесть очков опережает идущую на втором месте «Барселону». «Гранада» располагается на 19-й строчке.