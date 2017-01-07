«Реал» повторил национальный рекорд «Барселоны» по матчам подряд без поражений

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» разгромил со счётом 5:0 «Гранаду».
Таким образом, мадридский клуб повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд. 39 матчей без поражений провела также «Барселона» — с октября 2015 года по март 2016-го, сообщает официальный сайт УЕФА.
Подопечные Зинедина Зидана будут иметь возможность побить рекорд сине-гранатовых в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей». Игра пройдёт 12 января.