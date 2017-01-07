Девич: заканчивать карьеру не собираюсь, а возвращение в Украину маловероятно

Нападающий Марко Девич заявил, что не собирается завершать карьеру и вряд ли вернётся в Украину, где, по данным СМИ, интерес к нему проявляет донецкий «Олимпик». В конце декабря у 33-летнего Девича закончился контракт с казанским «Рубином».
«Пока заканчивать точно не собираюсь. Считаю, ещё минимум полтора года точно смогу поиграть на хорошем уровне. Травмы, слава богу, обходят стороной, силы и здоровье есть.
Особых критериев в выборе клуба у меня нет. Понимаю, что это, возможно, мой последний клуб в карьере. Буду выбирать оптимальный вариант для себя и для семьи. Буду смотреть, чтобы клуб в первую очередь был заинтересован во мне. Это самое главное.
Возвращение в Украину? Честно говоря, мне видится маловероятным. Уровень чемпионата в Украине за последние 3-4 года сильно упал. По сути, остались только две серьёзные команды – «Динамо» и «Шахтёр». «Заря» пытается тянуться к ним – и всё.
Интерес донецкого «Олимпика»? Нет. Никаких контактов с руководством этого клуба у меня не было», — цитирует Девича Sport.ua.