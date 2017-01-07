Зидан: 39 матчей «Реала» без поражений — результат хорошо выполненной работы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от домашнего матча 17-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (5:0). Мадридский клуб повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд. 39 матчей без поражений провела также «Барселона» — с октября 2015 года по март 2016-го.
«Мы очень довольны. Команда очень серьезно отнеслась к этой игре и на первых минутах действовала с высоким уровнем концентрации. Мы отнеслись к сопернику с уважением, а при удачном начале матча играть всегда становится проще, особенно против команд с плотной обороной. Я очень рад, что игроки „Реала“ отнеслись к „Гранаде“ столь серьезно.
Конечно же, мы рады, что не проигрываем уже 39 матчей. Эта серия — результат хорошо выполненной работы», — цитирует Зидана Marca.