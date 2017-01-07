Руни: надеюсь в каком-то из следующих двух матчей стать лучшим бомбардиром «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился эмоциями от гола в ворота «Рединга» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Капитан «красных дьяволов» забил 249-й гол в составе команды и теперь делит с Бобби Чарльтоном звание лучшего бомбардира в истории «МЮ».
«Я очень горд тем, что добился такого достижения в составе столь великого клуба, как „Манчестер Юнайтед“. Это честь для меня. Даже не мог себе такого представить. Конечно, устанавливать рекорды перед домашними трибунами вдвойне приятно. У нас впереди два матча дома, и я надеюсь забить гол в каком-то из них и стать лучшим бомбардиром клуба», — цитирует Руни BBC Sport.
Два следующих матча «МЮ» проведёт на «Олд Траффорд» — с «Халл Сити» (10 января) и «Ливерпулем» (15 января).