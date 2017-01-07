Стам: разгром в матче с «МЮ» будет для «Рединга» уроком

Главный тренер «Рединга» Яп Стам поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:0 в пользу манкунианцев.
«Это, конечно, будет уроком для моей команды. Надо играть агрессивно против такой команды с первых же минут, в противном случае они заставят заплатить за это. Мы прибавили во второй половине, больше владели мячом, но почти ничего не создали. Адресую мои похвалы „МЮ“, это очень классная команда.
Почему мы провалили дебют игры? Все мы люди, у каждого есть эмоции. Невозможно программировать игроков подобно компьютеру», — цитирует Стама BBC.