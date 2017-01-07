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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эмилио: пусть скорее настанет тот момент, когда «Алания» снова станет чемпионом!

7 января 2017, суббота. 18:13. Футбол
Экс-игрок «Алании» Пауло Эмилио вспомнил выступления за осетинский клуб и пожелал ему поскорее стать чемпионом страны во второй раз. Сейчас «Спартак» из Владикавказа занимает 10-е место в зоне «Юг» ПФЛ.

«Я живу в своём родном штате Байя. Занимаюсь семейным бизнесом и одновременно помогаю футбольному клубу нашего города в поиске талантливой молодёжи. Мне всегда нравилась жизнь футболиста, и сегодня я тоскую по тому времени, когда играл в эту великую игру. Но меня никогда не покидало понимание того, что однажды придётся повесить бутсы на гвоздь. Тем не менее футболу я должен сказать спасибо, потому что он исполнил мои мечты. Я побывал в замечательных уголках мира, среди которых конечно же бесподобный Владикавказ.

Боюсь, для того чтобы в полной мере описать эти воспоминания, а в первую очередь чувства, нашего интервью попросту не хватит, поэтому скажу вкратце: благодарю бога за ту возможность и наслаждение, которое я получил, играя во Владикавказе. Это был лучший момент в моей футбольной карьере, оставивший в ней неизгладимый след.

Я слежу за российским футболом. Смотрю игры команд, выступающих в еврокубках. Часто вижу «Зенит» и ЦСКА. Особенно приятно видеть Игнашевича и Березуцких, ведь они выступали ещё в моё время. Естественно, мне очень обидно, что сейчас «Алания» переживает спад, но команда с такой богатой историей, уверен, должна снова подняться в элитный дивизион. Болельщикам «Алании», жителям Владикавказа и всей Осетии хочу пожелать мира и крепкого здоровья в Новом году! И пусть скорее настанет тот момент, когда «Алания» снова станет чемпионом России», — цитирует Эмилио «Градус».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алания Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич
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7 января 2017, суббота
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