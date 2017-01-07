Витсель: собираюсь продолжать выступления за сборную Бельгии

Полузащитник Аксель Витсель считает, что переход из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не должен повлиять на его перспективы в сборной Бельгии. По словам игрока, он надеется продолжать выступления за национальную команду.
«Собираюсь продолжать играть за сборную Бельгии. Сделаю всё возможное, чтобы тренер при определении заявки смотрел на выступления каждого футболиста, а не на то, за какой клуб он играет. Буду держать себя в форме», — цитирует Витселя La Libre.
Ранее агент футболиста Риккардо Наполитано выразил мнение, что из-за переезда в Китай Витселю, скорее всего, придётся расстаться со сборной.