Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет вперёд

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором игрок будет получать около € 17 млн в год.
«В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своём новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? А он обеспечит все свои поколения на много лет вперёд.
Надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из РФПЛ едет играть в Чехию, Сербию или Бельгию, то смысла нет. Но если ты едешь в топ-5 чемпионат, то смысл есть однозначно. Однако я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионаты в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса», — цитирует Слуцкого «РИА Воронеж».