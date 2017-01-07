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Слуцкий: у нас нет, к примеру, автопрома, но об этом никто не кричит

7 января 2017, суббота. 19:00. Футбол
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ.

«Мешает ли росту наших игроков лимит? Посмотрите статистику, какие достижения были у национальной команды и наших топ-клубов до его введения и после. То же самое могу сказать о переходе на систему чемпионата «осень-весна». Раньше по системе «весна-осень» мы заканчивали играть в футбол в 20-х числах ноября, теперь — в начале декабря. Принципиальных отличий нет.

В Исландии на 300 тысяч всего населения острова построено 1,5 тысячи полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живут 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тысяч исландцев она есть! Вот что надо считать, а мы говорим о наших «зажравшихся» футболистах. Давайте возьмём автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас «нет футбола»? У нас ведь нет и автопрома, но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем другим показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе должны быть лучшими. Но мы ведь не Бразилия!» — цитирует Слуцкого «РИА Воронеж».
Источник: РИА Воронеж Сообщить об ошибке
Теги
Леонид Слуцкий Лимит на легионеров Система осень-весна
Новости. Футбол
7 января 2017, суббота
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