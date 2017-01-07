Скоулз: «МЮ» вернётся в чемпионскую гонку, если победит «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил шансы манкунианцев на победу в чемпионате Англии. «МЮ» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Челси» на 10 очков.
«Думаю, „МЮ“ выглядит здорово, у них много моментов в каждом матче, а теперь пошли и голы. Я думаю, что у команды хорошее будущее. Мне не кажется, что „Челси“ выглядит слишком уж убедительно, у „Ливерпуля“ тоже есть свои проблемы.
Думаю, что если „МЮ“ победит „Ливерпуль“ в следующем туре АПЛ, то вернётся в чемпионскую гонку», — сказал Скоулз в эфире BT Sport.