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Девич: многому научился у Грасии в плане тактики. Жаль, что он не пришёл раньше

7 января 2017, суббота. 19:39. Футбол
Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своём уходе из казанской команды. Руководство клуба решило не продлевать истекший в конце 2016 года контракт с 33-летним украинцем.

«Я не скрывал, что хочу остаться и продлить контракт ещё на полтора года. Но в „Рубине“ посчитали, что на сегодня я не нужен команде. Как воспринял? Нормально. Каждый игрок должен быть готов к таким ситуациям. У меня никаких обид нет. Думаю, у клуба тоже не должно быть ко мне претензий.

Не скажу, что для меня всё было гладко в „Рубине“. Первые полгода отыграл на хорошем уровне, потом были сложности с Ринатом Билялетдиновым, из-за чего пришлось уйти на полгода в аренду в Катар. Там уровень футбола был намного ниже, но зато я получил игровую практику и вернулся в Казань в хорошем игровом тонусе. Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, мне доверял намного больше. Можно сказать, что смена тренера пошла мне на пользу.

Приход Хави Грасии? Да, у него есть своё видение, как должна играть команда. Могу сказать, что в тактическом плане я многому у него научился. Жаль, что он не пришёл в команду раньще. Я с ним хотел бы поработать больше. Со своей стороны я старался делать всё возможное, а состав выбирает тренер. У него было своё мнение, которое нужно уважать», — цитирует Девича Sport.ua.
Источник: Sport.ua Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин Марко Девич Хави Грасия
Новости. Футбол
7 января 2017, суббота
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