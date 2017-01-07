«Халл» и «Уотфорд» вышли в 1/16 финала Кубка Англии, «Сток» и «ВБА» вылетели

В Кубке Англии состоялись матчи 1/32 финала.
«Халл Сити» на своём поле обыграл «Суонси Сити» (2:0) благодаря мячам Абеля Эрнандеса и Джоша Тимона. Компанию «тиграм» в следующем раунде составит «Уотфорд», одержавший победу над «Бёртон Альбион» (2:0).
Среди команд АПЛ из Кубка вылетели «Сток Сити», «Вест Бромвич Альбион» и «Борнмут». «Сандерленд» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0), и команды определят победителя пары в ответном матче. Ещё одна встреча понадобится также «Кристал Пэлас», «Саутгемптону» и «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса.