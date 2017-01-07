Тьяго Алькантара досрочно завершил сбор «Баварии» в Дохе из-за травмы бедра

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара досрочно завершил сбор в Дохе из-за травмы бедра.
«В субботу, во время тренировки команды в Дохе, полузащитник травмировал правое бедро, из-за чего закончил тренировку на полчаса раньше. По итогам исследований стало понятно, что тренировочный сбор для испанца закончен», — информирует официальный сайт «Баварии».
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Алькантара провёл 15 матчей (14 — с первых минут), в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.